總統與立委大選倒數兩天，國民黨籍台北市第七選區（信義、南松山）立委候選人費鴻泰今（9）日與資深媒體人趙少康一同站上吉普車向選民拜票掃街，費鴻泰表示，趙少康是他從政25年來的政治導師，因為民國83年參選台北市議員就是趙少康的提點。一旁的趙少康則說，這25年他始終推薦費鴻泰，絕對沒有對不起選民。

面對媒體提問此次國民黨打出的「下架新潮流」口號，趙少康則回應，新潮流是民進黨最大派系，現在所有中央政府的重要職位和國營事業都被新潮流所把持，幾乎可以說是整個掌控，「這種情況下國家資源變成派系在分」，就連柯文哲作為台北市長都深切體會到「新潮流不倒台灣不會好」。

趙少康指出，包括民進黨立委余天也曾和蔡英文當面提過新潮流的問題，但蔡英文只是搖頭，因此下架新潮流不只是幫人民下架，也是幫蔡英文下架。這次民進黨推出的立委候選人包括吳怡農、許淑華，從競選辦事處到各種宣傳設施都非常好，「作為民意代表是要付出，怎麼會有這麼多資源？新潮流怎麼支援他們的，選民應該做出最明確的判斷」。

昨（8）日與費鴻泰一同於和平東路三段的「大我新舍」問候榮民以及榮眷的國民黨副主席郝龍斌也痛批，民進黨「治國靠騙術，賺錢靠掏空」，在選舉過程中可以看到民進黨許多奧步抹黑韓國瑜、費鴻泰和所有國民黨的候選人。新潮流的選舉奧步不是第一次，因此要下架民進黨首先應該下架新潮流。

郝龍斌同時也力挺費鴻泰，他表示，費鴻泰出身軍警世家，對於軍、警以及眷屬的福利一向關注，對於地方服務也非常周到，提供市場擺攤的選民服務，在立法院財政委員會更是第一戰將，推動各種減稅和便民報稅的政策，因此「一定要下架新潮流，讓費鴻泰當選！」

費鴻泰則說，從議員到立委，他堅持不打口水仗，用實實在在的政績向選民負責，此次他也選擇一步一腳印，向選民報告這四年的政績，例如永春陂濕地公園和捷運信義線東延段的開發，現在都已經開始施工了。中央政策方面，費鴻泰也不斷呼籲財政部要給予長照特別扣除額，經過他在立法院質詢不下十次之後，行政院最終點頭通過。費鴻泰的努力與堅持，相信選民們不只看得見也感受得到，從政25年始終如一，費鴻泰懇請選民再次給他支持與鼓勵。

(中時電子報)