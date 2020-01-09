700多年前，一為意大利旅行家馬可波羅踏上前往神秘東方的漫漫長路，這條綿延萬里、橫跨歐亞、聯通東西、載滿傳奇的道路，就是舉世聞名的絲綢之路，不過，絲綢之路究竟是什麼樣，它由多少條線路構成，漫漫古道上又上演了多少探索者的傳奇，留下多少奇珍異寶，以及流傳至今的科技文明？這些都有望在大陸科技館近日推出的「做一天馬可•波羅：發現絲綢之路的智慧」主題展覽中找到答案。

展覽內，民眾可以化身古代絲路旅行家和商人，像馬可•波羅那樣以「第一人稱視角」，領略沿陸上和海上絲綢之路傳播的古代科技和物質文化，近距離感受一次古代商人挑選商品、運送貨物以及海上歷險的種種特殊經歷。

內容除了帶民眾回到神祕的絲路起點，也讓民眾看到現代絲路結合古老的絲綢之路在新時代煥發出新的生機，玻璃、中藥、陶瓷、絲綢等等，都有了全新的形態與功用。

科學領域的合作增進了人類對自然界的理解，源自古老絲路的交流渴望，使信息與交通領域不斷迸發出創新成果，為文明之間架設聯通的橋樑，如果馬可•波羅踏上21世紀的絲綢之路，他或許會為眼前這些陌生而先進的科技感到驚奇，他也會欣慰地發現，絲綢之路精神仍在生生不息地傳遞。

(旺報 )