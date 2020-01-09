歐洲央行（ECB）去年11月恢復每月買債來增加市場流動性，讓融資成本徘徊在歷史最低水準附近，但外界估計歐元區各國政府今年發行公債以籌措資金的規模，將創2008年金融危機以來最低。

摩根大通評估今年歐元區主權債淨供應規模為1,880億歐元創2008年來最低。這估值是把區內計劃今年合計發債7,620億歐元，減去今年內到期的5,740億歐元後所得。

目前歐元區的公債殖利率超低，等於區內國家的利息負擔不斷減輕，在歐洲以外許多國家往往會利用這機會來增加財政支出以達到施政目的，但今年歐元區計劃新發行公債規模卻較2019年下降約4％。

光根據ECB每月買債200億歐元計算，今年將累計向市場挹注2,400億歐元，即高於全年歐元區公債淨供應規模的1,880億歐元。ECB買債目標除了公債，還包括公司債或像市政債等地方債券

對於歐元區政府減少發債，部份投資人認為這可能終止區內公債的賣壓。去年8月公債價格因避險需求大增而大漲，不少投資人就趁機持續賣出公債到現在，也讓債息隨之回升。

Hermes投資管理經濟師安哲洛（Silvia Dall' Angelo）認為在歐元區減少發債和ECB買債措施之下，公債供應減少而會推升其價格走高，令歐債殖利率再次有下降壓力。

雖然有專家指去年12月歐洲債市表現疲弱，是因為包括德國、奧地利、愛爾蘭和葡萄牙一再發行新債有關，但聯博基金投資組合經理人珊德斯（Nick Sanders）指今年歐洲計劃發債規模溫和，將會限制住長年期債息的下跌幅度。

隆奧銀行投資管理公司策略師阿梅德（Salman Ahmed）卻認為真正影響歐元區債市走勢的，不是公債的發行與需求量，而是歐洲政經局勢的發展和通膨率的變動。

(工商 )