農委會9日在行政院會中提出未來農業政策重大措施，包含：建立農民退休制度、全面推動農業保險、協助青農創業，提供農業經營準備金，搭配200萬元五年免息。此外，規劃未來四年養殖漁業升級計畫，預計投入100億元。

有關農民退休制度，農委會副主委陳添壽表示，研議將在老農津貼之上，比照勞退提撥儲金制度，由農民和政府相對提撥。全面推動農業保險則是擴大現有農業保險的保單項目，目前仍在研議中。

根據農委會規劃，未來重大農業政策包含三大面向，農民福利、基礎環境和產業競爭力。農民福利方面，有三大重要措施，包含建立農民退休制度，完備農民福利體系；協助青農創業，提供農業經營準備金，搭配200萬元五年免息；完成農業保險法立法，全面推動農業保險。

基礎環境方面，持續防堵非洲豬瘟於境外，澈底掃除境內口蹄疫，豬肉重新出口；加強灌區外農田水利建設，規劃未來四年投入82億元；實施農業環境給付，彰顯農民對環境社會貢獻，貢獻越大獎勵越多。

產業競爭力方面，規劃未來四年養殖漁業升級計畫，投入100億元；四年內完成全國農產品冷鏈體系，提高農業價值，增加農民收益，強化產銷結構，外銷10％、加工10％、直銷10％，三管齊下 。

(工商 )