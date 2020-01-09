總統蔡英文去年10月接受美國時代雜誌（TIME）專訪，文章在9日刊登，蔡英文表示，在中美貿易戰和香港情勢帶動下，已經有許多投資案轉向到台灣，特別是在中國的台商，開始把投資轉回台灣，去年有超過6,000億台幣台商回台投資。

時代雜誌詢問，美國總統川普當選後，蔡英文致電恭賀，但後來演變成外交事件，是否後悔打了這通電話？

蔡英文回應，當初打電話的過程，其實是一個很自然的事情，也就是當一位友好國家的元首當選的時候，打電話去致意及恭喜。現在看到兩岸關係上的轉變，真正的問題是在於中國在這個區域的戰略企圖心越來越強。還有再加上美國跟中國之間在這個地區的衝突。另外，當然還有您現在看到正在香港發生的一些事情。

她認為，對於中國來講，它所謂的台灣問題，就變成它在處理其所面臨的區域或國際問題中的一部分。也就是說，我們以前看到所謂的兩岸關係，現在確實已經是區域問題的一部分，也是一個全球的問題。

蔡英文指出，過去一段時間可以看出來，中國對這個區域、甚至全球的企圖心是越來越強，也試圖用它的經濟實力來支撐其政治上的擴張計畫。也看到它其實在每一個國家，都試圖用直接或間接的方法，試圖去影響決策者的決定。

她表示，中國軍事的能量持續在強化，也越來越有向外擴張的意圖。不僅是台灣，我相信整個區域其他國家都有開始注意到這個發展，也開始有一些擔心。台灣有一些國防武器或是設備已經有些老化，也必需讓國防很多的設備能夠現代化。另外一方面，台灣也希望讓國防可以更符合現代的軍事衝突，或者是說台灣所遇到的軍事挑戰，做相對應的調整。

時代雜誌詢問，川普在與中國談判過程中說過，所有事情都可以討論，包括美國承認「一中政策」，是否會擔心川普以台灣為籌碼？

蔡英文認為，要先釐清美國的「一中政策」跟中國的「一個中國原則」，是不一樣的東西。現在美國國內不論是哪一個黨派，不論是在國會、行政部門，或者是不同的政黨，對台灣的支持都是有很高的共識。支持台灣不僅是一個經濟貿易的問題，支持台灣更是一個民主自由，還有這個區域戰略的問題。

台灣當然會很仔細的去觀察美中之間的談判過程，但是我們也有信心，就是美國整體不論是行政或立法部門，對台灣的支持是有史以來最強的。

蔡英文也指出，中國國家主席提出「一國兩制台灣方案」，台灣的反應很強烈，沒有辦法接受「一國兩制台灣方案」，不僅對這個方案本身沒有辦法接受，其實還有一點非常重要，就是中國是不是可以信賴。香港這一段時間，從3、4月一直到現在的發展，顯現出中國在國際承諾下，維持香港「一國兩制」的承諾，遭到香港人的質疑，對中國的可信賴度，確實在台灣人的心裡大打折扣。

蔡英文強調，台灣人選擇的是讓我們國家的民主自由能夠不受侵犯，我們的主權也不受侵犯，這是最重要的事情。但是要維持跟中國的關係，必須要來自於台灣人的自信跟台灣人的實力，台灣才有那個條件跟中國坐下來談，談出一個雙方可以改進關係的方案。真正的問題就是台灣是不是夠團結，台灣的實力是不是夠強，這樣子在談判桌上，或者台灣跟中國坐下來談的時候，才會找到一個雙方都可以接受的方案。

蔡英文表示，看到了美中的貿易戰也好，或香港的情勢也好，已經引發了一些投資案轉向到台灣來，尤其是在中國的台商，開始把他們的投資轉回來台灣。從今年1月到現在，收到台商回到台灣來投資的申請，已經超過6,000億台幣。同時也看到很多的訂單現在都轉到台灣來。台灣越來越是下一個世代的通訊電子產品，及很多高階產品，最安全的生產地，所以外商也在這裡增加投資；另外一方面，很多在創新產業裡面的新的公司，也都在台灣陸續地設立起來。

(工商 )