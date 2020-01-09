蔡英文基隆造勢18點25分左右開始，主持人陳亭妃與孟義超登台暖場，不過椅子僅約坐2、3成。(圖／中評社）

國民黨總統候選人前天才進行造勢的基隆市，民進黨也在9日舉辦造勢大會，據稱蔡英文、賴清德都會出席。主辦單位表示，現場擺放6千張椅子期盼將有2萬人出席。6點25分左右，主持人陳亭妃與孟義超登台暖場，不過椅子僅約坐2、3成，此時陸續有多部動員民眾來參與的遊覽車抵達現場，但會場後方仍有許多空位。

據《中評社》報導，韓國瑜7日在基隆行程中，連續祭拜奠濟宮以及賴清德舅舅童永擔任主委的慶安宮，也與宋瑋莉在基隆長庚醫院第二停車場共同舉辦團結大會，吸引5千人參與。面對韓國瑜的強勢出擊，民進黨也在9日晚間安排造勢晚會，較勁意味濃厚。

9日晚間民進黨在基隆的造勢晚會，在信義區六合停車場舉行，活動於18點10分開始，出席者則包括區域黨籍立委候選人蔡適應、基隆市長林右昌、行政院副院長陳其邁、2020大選副手候選人賴清德、蔡英文與陳建仁。

主辦單位表示，現場準備6千張椅子預計將有2萬人出席。隨著活動時間即將到來支持者陸陸續續抵達現場，陸續也有遊覽車抵達紹會場附近，放支持者下車，支持者則一群群步入會場。

18點25分左右，今晚基隆造勢的主持人陳亭妃與孟義超登台，代表造勢晚會正式開始，雖然台上努力暖場，帶領台下高喊「2020台灣要贏，台灣要贏基隆先贏」，但台下回應聲有點小，因為底下座位區僅坐滿2、3成，後方仍有許多空位。

(中時電子報)