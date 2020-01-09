近日，由大陸國家大劇院與廣州話劇藝術中心聯合製作的話劇《林則徐》成功首演。鴉片戰爭是中國近代史的開端，對華人的歷史記憶和家國情懷有著深遠影響，林則徐則是這段歷史的標誌性人物，也被稱為近代中國「開眼看世界」的第一人，他抵禦外侮的氣概和開放的眼光成為中華民族寶貴的精神遺產，此話劇站在當今民族復興的歷史節點回望1840年，有著深入民族情感的強烈感召力，提振砥礪奮進的昂揚意志，極具現實意義。

林則徐及其事蹟是經典題材，被演繹過多次，這版《林則徐》劇作著重表現林則徐在鴉片戰爭之後的人生境遇和思想變化，強調「苟利國家生死以，豈因禍福避趨之」的英雄氣概，但更強調「開眼看世界」的世紀覺醒。

在藝術風格上，該劇在主場景由一個傾斜坡面構成，在舞台上勾畫出黃河和長江，將虎門銷菸的一隅置於神州大地的宏闊意像中，高屋建瓴地揭示出鴉片戰爭的歷史維度，舞美設計成為敘事的一部分，提供了立體縱深感，讓演員走位具備高低錯落的層次，也讓時空交疊的敘事更流暢。

《林則徐》劇本由北京藝編劇郭啟宏執筆、廣州話劇藝術中心王筱頔擔任導演、作曲家趙季平及舞蹈家黃豆豆為劇作編曲和編舞，同時匯聚了舞美設計季喬、燈光設計邢辛、服裝造型設計陳同勳、多媒體設計胡天驥等業內優秀主創，演員班底則啟用濮存昕、徐帆、洪濤、郭達、關棟天等實力派演員，主題表達清晰，具感染力，令人反省歷史啟示。

(旺報 )