資策會MIC表示，在CES中，智慧健康應用不限於病患，而是透過各種穿戴式量測設備，改善包含睡眠、運動、照護、美容保養等應用，運動應用的主流趨勢是結合虛擬／模擬與實際動作，在娛樂中達到運動效果，照護應用則針對老人、幼兒等不同客群提供客製化服務，由於智慧健康廠商樣態多元且發散，大數據的蒐集、與AI結合的趨勢明顯，智慧健康勢必為中小型新創業者帶來商機。

機器人，一直是CES重頭戲之一，三星在CES發表家用陪伴機器人Ballie後，資策會MIC表示，今年CES展出的家用機器人結合影像感測與AI，提供陪伴、照護與家電控制，繼日系大廠後，近年韓系大廠也積極投入研發機器人，隨著AI技術導入，家用機器人將提供更多功能，包含居家清潔、環境監測、空氣清淨、陪伴、照護等，在產品設計上也會更多元，如傳統人型、寵物造型、球型等。

而AR在小火慢燉兩年之後，資策會MIC表示，今年CES中，AR廠商參展規模明顯變大，主要是過去最為人詬病的電池續航力、散熱等議題，都有所突破，而外觀也更有設計感，不少新創業者企圖從B2B市場起步，讓AR眼鏡取代手機，另外，CES參展的AR廠商多為解決方案供應商、而非硬體製造商，透過AR軟體開發平台、數據分析服務等作為主要獲利來源。

至於汽車仍然CES最受矚目的焦點，資策會MIC表示，新型汽車兩大發展主折智慧化／自駕化與電動化，初期呈現分頭進行，近期已開始整合，使整體汽車產業出現大幅度變革，新興業者加入汽車供應鏈的空間也更為明顯。除了如Tesla等電動車業者外，傳統汽車大廠也已紛紛加入電動車市場，未來競爭態勢將更白熱化。

(工商 )