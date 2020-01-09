總統候選人蔡英文呼籲台灣要贏，基隆要先贏。

蔡英文總統呼籲基隆市民，讓蔡英文、市長林右昌、立委蔡適應。（許家寧攝）

總統蔡英文、立委蔡適應「萬人愛基隆」造勢晚會，支持者搖旗吶喊凍蒜。（許家寧攝）

選戰倒數2天，民進黨總統候選人蔡英文、立委蔡適應9日晚間在基隆六合停車場舉辦「萬人愛基隆」造勢晚會，現場支持者擠爆會場，逾萬人搖旗吶喊，蔡英文說，凱道上的有另一群人對國家改革、發展有不同看法，不管選舉如何，他們依然是我們的親友。

基隆立委藍綠選情緊繃，民進黨力保「台灣頭」勝選，前行政院長游錫堃下午先陪同蔡適應在街頭掃街，晚上造勢大會行政院副院長陳其邁、基隆市長林右昌、副總統陳建仁接力相挺蔡適應，向支持者疾呼「拉票、再拉票」，基隆絕對不可輸。

蔡英文進場時，受到現場約1萬5000名鄉親熱烈相迎，場面熱烈「凍蒜」聲不斷，蔡英文說，有人拿著牌子說她是台灣隊長，但台灣隊長也需要有隊友，呼籲繼續支持國會表現第一名的蔡適應，與她和市長林右昌組成進步方程式，一起再拚4年。

「有民主真好」，蔡總統說，不要把民主和自由視為理所當然，1月11日就是守護民主自由最關鍵的時刻，不去投票就等著被別人決定自己的未來，她知道，此時此刻，十幾公里外的凱道，有一群人對於改革、國家發展看法不同，很有可能是在場年輕人的爸媽、老師。

蔡英文說，但我們都有一個共同的認知「我們都是台灣人」，台灣的未來不只和蔡英文支持者有關，也和韓國瑜的支持者有關，她強調，分裂的國家沒有重量，團結的台灣才有份量，選舉結果不管如何，他們依然是我們的親人、朋友，我們依然要張開雙手擁抱對方。

(中時 )