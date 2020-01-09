蘇貞昌晚間8時許抵達現場，逐一與支持者握手擁抱。（許哲瑗攝）

國民黨總統候選人韓國瑜今晚凱道造勢，湧入數十萬人爭相力挺，讓綠營備感壓力；行政院長蘇貞昌今晚赴新北市樹林為第五選區立委候選人蘇巧慧站台時喊話，對手陣營正在集結造勢，呼籲選民這次一定要加強動員，把每一票都催出來，24小時後票票入匭，為台灣民主守住這關鍵的一戰。

蘇巧慧今晚在樹林舉辦選前造勢大會，湧入2000多人到場力挺，立委段宜康、經濟部長沈榮津現身支持，蘇貞昌昨晚才出席蘇巧慧鶯歌造勢晚會，今晚父女二度合體，選戰最後聯手催票。

蘇巧慧一開口致詞便哽咽說，這是她任內最後一場造勢晚會，也是4年任期內，最後一次向鄉親懇託的大型機會，她想了一整晚要說什麼，但心中只有滿滿感謝，感謝鄉親、前輩與戰友給予機會，讓她進入國會服務，相信4年來推動的政績，包括捷運樹林萬大線前瞻核定、鐵路班次增加、板二計畫通水等，沒有讓鄉親失望。

蘇貞昌晚間8時許抵達現場，逐一與支持者握手擁抱，短短50公尺的進場路線，花了將近10分鐘才抵達舞台；蘇貞昌致詞時一一細數蔡政府4年政績，並以香港事件呼籲選民票投民進黨，與蔡英文共同守護台灣民主與自由。

最後蘇貞昌喊話，再過24小時，拼的就是誰的動員能量較強、誰的投票率較高，「所以各位，同時間對手陣營也在集結造勢，民進黨這次一定要加強動員，把每一票都催出來，給台灣力量繼續向前行，讓一代一代的台灣人更加堅強，民主自由更有希望。」

(中時 )