台灣的財富管理市場每年顯著成長，外商銀行緊抓商機、一再投資，滙豐（台灣）商業銀行繼2019年推出三項全新財富管理升級服務，再以不到三個月的時間，進一步提升卓越理財服務中心的硬體環境，今（9）日揭幕集團全新規格的「卓越理財服務中心」，與與香港、雪梨同步。

滙豐（台灣）商業銀行總經理陳志堅表示，台灣是滙豐集團挑選為首批導入全新規格卓越理財服務中心的重點市場，秉持深耕台灣市場的承諾，持續透過投資全面推動銀行服務與軟、硬體升級，積極改善作業流程為客戶創造價值。

滙豐銀引用一份外部研究報告，指出全台灣每一年約有3,000人晉升為高階資產客戶（淨資產規模達新台幣3000萬元），而全台高階資產客戶的總數目前也已經有超過31萬人的規模。

滙豐（台灣）商業銀行個人金融暨財富管理事業處負責人葉清玉說，卓越理財服務中心位於信義區的匯豐台北分行，是專為注重隱私的高階資產客戶量身打造專屬空間，搭配量身訂作的個人化專屬理財服務，軟、硬體一次到位滿足高階資產客戶的全方位需求。

滙豐內部調查也顯示，在高階資產客戶中，近四成有境外金融服務的需求，高達八成以上擁有財富管理的相關產品，其中配置在固定收益商品的比例也高達七成五，更顯示高階資產客戶對多元財富管理需求十分殷切。葉清玉指出，滙豐台灣在個人金融暨財富管理的加碼投資不遺餘力，將客戶需求置於業務發展核心的承諾，展現成為台灣最領先財富管理外商銀行的企圖。

(工商 )