華夏科技大學企業管理系為加強金融實務知能，培育優秀的金融從業人員，舉辦證照輔導班，共有50名學子考取CMoney金融資訊分析師第一級證照。（華夏科技大學提供／葉書宏新北傳真）

華夏科技大學企業管理系為加強金融實務知能，培育優秀的金融從業人員，舉辦證照輔導班，共有50名學子考取CMoney金融資訊分析師第一級證照。（華夏科技大學提供／葉書宏新北傳真）

華夏科技大學企業管理系為加強金融實務知能，培育優秀的金融從業人員，舉辦證照輔導班，共有50名學子考取CMoney金融資訊分析師第一級證照，藉此讓學子未來求職就業時更具競爭力。學生們相當感謝師長用心，讓他們獲益匪淺。

培訓課程主要訓練學生能於CMoney投資決策支援系統之整合應用操作技巧，了解CMoney系統架構、查詢財金資料與轉存、查詢市場最新資訊、繪圖與製作可更新報表、靈活運用系統操作功能、繪製K線圖等。

參加學生陳德潤表示，相當實用的課程，尤其實用的財務軟體學習又可拿證照，可查調上市櫃公司的各類財報，真是受益匪淺。學生唐龍晃也說，財務管理課程讓自己學習到很多知識，不管是投資時成本計算，或是股票投資分析評價、創業時資金要如何籌措及經營企業面對外在環境的衝擊要如何因應等。

華夏科技大學企業管理系為加強金融實務知能，培育優秀的金融從業人員，舉辦證照輔導班，共有50名學子考取CMoney金融資訊分析師第一級證照。（華夏科技大學提供／葉書宏新北傳真）

學生林麗雲也說，財務管理由系主任朱默庵親自授課，主任在選課題材、及課堂上透過淺顯易懂及生動活潑的方式，再搭配投資理財的軟體喚起自己對報表的共鳴。

學生雷文宜表示，在課程中學習到許多與股市的相關知識，也在系主任朱默庵專業的教導下，認識許許多多以前從未聽過的名詞與概論，還學習到CMO理專在用的系統受用無窮。

學生江雅惠則說，過去職校曾取得會計丙級證照，本學期學習財務管理課程後，對於日後理財規畫會更有信心。

華夏科技大學企業管理系為加強金融實務知能，培育優秀的金融從業人員，舉辦證照輔導班，共有50名學子考取CMoney金融資訊分析師第一級證照。（華夏科技大學提供／葉書宏新北傳真）

華夏科技大學企業管理系為加強金融實務知能，培育優秀的金融從業人員，舉辦證照輔導班，共有50名學子考取CMoney金融資訊分析師第一級證照。（華夏科技大學提供／葉書宏新北傳真）

(中時 )