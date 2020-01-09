台啤9日一開賽就壓著裕隆打，終場74比55輕取裕隆，笑納本季第10勝，上半季封王的魔術數字只剩下「2」，代表只要10日璞園輸球，然後台啤擊敗台銀的話，台啤就可提前宣告拿下上半季冠軍，但台啤總教練周俊三從沒想過這些！

「其實我們從來沒有算過什麼魔術數字，對於上半季冠軍，也沒想太多，我們仍很年輕，想要贏球仍要靠每個人努力，」周俊三表示，「我們過去幾季輸過很多場只輸1、2分的球賽，這對我們幫助很多，讓我們更清楚必須每秒鐘都要拚。」

台啤從一開賽就打出10比0，首節打完，已經取得28比11的大幅領先優勢，隨後一路保持兩位數以上領先差距到比賽結束，手感冰冷的裕隆，幾乎毫無反撲機會；台啤以巴克利18分、11籃板表現最佳，蔣淯安與黃泓瀚各有10分。

裕隆執行教練李啟億賽後無奈表示，「我們一開賽先發就沒準備好，實際上，我們應該全隊都沒準備好要來比賽，面對台啤這麼強的球隊，我們一開始就輸那麼多，真的很難追上。」裕隆全隊只有盧冠良1人得分上雙，但他也只拿10分。

李啟億強調，塞勒、基恩兩名洋將表現並非不好，只是全隊有待磨合，要換洋將的話，最快要等下半季評估後再說，「但我們從未放棄過，不像別隊從一開始就放棄，只找單洋將，我們單純僅是拿不到上半季冠軍，希望下半季可以磨合好。」

(中時 )