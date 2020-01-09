在社群媒體發文，卻碰到沒禮貌或騷擾的回文，有時讓人很鬱卒。推特8日在拉斯維加斯的年度消費電子展（CES）宣布，即將在今年初測試新功能，讓用戶在發文後，能夠自行控制誰可以、誰不可以回覆，甚至把留言全部擋掉。推特說，此舉用意是要協助使用者，在參與推特對話時能夠感受到安全。

隨著社群媒體普及，網路霸凌也隨之升高，對於使用者遭騷擾、不公對待或濫用的處置方式，社群媒體公司承受相當大壓力。先前，推特已推出允許使用者隱藏回文的功能。

去年12月，影音分享網站YouTube表示，將不再允許那些基於種族、性別、性向等「受保護的屬性」，惡意侮辱他人的影片存在。

推特表示，新功能將可讓用戶選擇4種不同的推文回覆設定。其中包括允許所有使用者回覆的「全球」（Global）、只有追蹤者或被推文提到的人，才能夠回文的「團體」（Group），另外還有被推文提到者可以回覆的「小組」（Panel），最後一項是完全不可回推文的「表態」（Statement）等四級。

(中時 )