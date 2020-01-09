國民黨總統候選人韓國瑜今（9）晚在凱達格蘭大道造勢，國民黨執政的縣市首長合體力挺，競總主委朱立倫表示，民進黨不停抹黑、抹紅，希望將這場選舉變成討厭共產黨的選舉，但他要大聲說，國民黨永遠站在中華民國立場、永遠堅守民主自由。

根據《中央社》報導，選戰倒數，國民黨總統候選人韓國瑜晚間在凱達格蘭大道舉辦「台灣安全 人民有錢 凱道勝利晚會」。

國民黨執政的縣市首長也出席這場晚會力挺，包括新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、嘉義市長黃敏惠、雲林縣長張麗善、彰化縣長王惠美、新竹縣長楊文科、苗栗縣長徐耀昌、南投縣長林明溱、台東縣長饒慶鈴、花蓮縣長徐榛蔚、宜蘭縣長林姿妙、金門縣長楊鎮浯、連江（馬祖）縣長劉增應、澎湖縣長賴峰偉；另外，高雄市副市長李四川、身兼韓國瑜競總主委的前新北市長朱立倫等人也到場力挺。

朱立倫表示，這一段期間民進黨透過各種操作不停抹黑、抹紅，希望將這場選舉變成討厭共產黨的選舉，但他要大聲說，國民黨永遠站在中華民國立場、永遠堅守民主自由，民進黨不要想抹紅國民黨，因為國民黨永遠是民主自由最堅定的支持者，也呼籲選票下架民進黨，讓台灣及中華民國重新站起來。

侯友宜表示，他是警察出身，一輩子在槍林彈雨下長大，也看見許多同事死在他面前，當他送走他們時，陪伴著的是象徵榮耀的中華民國國旗，而他自己是個鄉下小孩，最後就讀警校從警職，因此要感謝中華民國養育之恩，但現在的中華民國卻因為恐懼、對立漸漸失去一切，應該要找回台灣人最純樸、勤儉打拚的精神。

盧秀燕說，4年前人民給民進黨機會，但卻讓大家失望，短短4年間斷了7個邦交國，顯現民進黨無法守護主權、無法守護中華民國，因此若民進黨沒有能力，就要換韓國瑜擔任總統，也希望這個國家走在正確道路上，11日投票日時一起翻轉，讓韓國瑜前進總統府。

張麗善指出，雲林縣是民進黨重砲打擊的縣市，民進黨利用國家機器，把檢警調當成選舉工具，而民進黨立委打人的喊救人，因此呼籲司法一定要站出來，勿讓司法淪為政治操作的工具；王惠美說，過去國民黨執政時台灣錢淹腳目，當時「隨便做、隨便賺」，因此應讓國民黨執政，帶領台灣重回榮景。

黃敏惠表示，民進黨推動的反滲透法在去年12月31日於立法院三讀通過，台灣現在是民主國家，但民進黨又要實施戒嚴，應該要下架這個政黨；徐耀昌呼籲，選戰倒數，應1人打10通電話、1人替韓國瑜拉10票，勿讓台灣向下沉淪。

楊文科說，不管民進黨有多厲害，也無法掌控大家的心，這3年多來民進黨已經失去民心，因此呼籲下架民進黨，支持韓國瑜；林姿妙也表示，國民黨最後應團結合作，替韓國瑜加油。

徐榛蔚指出，4年前總統蔡英文到花蓮，曾承諾若當選將改善花東交通，但4年過去了，剛通車的蘇花改第一期卻是前總統馬英九任內的政策，因此蔡總統承諾花蓮人的都沒做到，應該下架蔡英文；饒慶鈴則說，台東最有人情味也最熱情，呼籲集中選票、投給韓國瑜。

連江（馬祖）縣長劉增應說，韓國瑜在民國67年至69年間在馬祖當兵，從排長當到副連長最後成為連長，因此他現在準備整理出當年韓國瑜的連長辦公室，未來民眾到馬祖時，除了可以看見馬祖的美景外，也可以參觀當年韓國瑜的連長辦公室。

楊鎮浯說，金門人曾經打贏古寧頭戰役、八二三砲戰，也相信國民黨也能打贏這場捍衛中華民國的戰役；賴峰偉也呼籲支持韓國瑜，下架無能的民進黨。

(中時電子報)