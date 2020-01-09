新業建設董事長卓勝隆（右）與賓客高歌同歡。（盧金足攝）

新業建業副總經理邱正光（右）巧扮成財神爺，人人有獎的「現金一把抓」讓賓客試手氣，歡笑聲驚呼不斷。（盧金足攝）

再創新業績！品牌建商新業建設9日舉辦「2020 鼠你最旺」盛大尾牙晚宴，新業建設榮譽董事長穆椿松表示，新業建設2019年業績長紅，推案熱銷，客戶認同「我們賣的不只是房子，而是生活」理念，2020年將在十四期重劃區及東區持續推案，總案量上看 40~50億，期待新的一年豐收續旺。

穆椿松指出，新業建設品牌力創造競爭力，在市場或客戶青睞，總銷達20億的竹北縣府特區個案「築之細道」100％圓滿完銷；單元二穆椿松台中市首座宜居建築「大塊森鄰」銷售達七成，9 月份甫推出的台中市東區名宅「新業自由居」，也在短短時間內，銷售近五成。

明年將在十四期重劃區以及東區持續推案，穆椿松也在尾牙盛會宣布2020年總案量上看 40至50億，期待新的一年建案熱銷。

新業建設董事長卓勝隆指出，新業不只銷售成績斐然，去年剛交屋的「新業宜家」榮獲第八屆台中市都市空間設計-傑出獎，從設計、施工、行銷、售後服務，新業建設獲得各界的認同和肯定。

穆椿松與卓勝隆感謝所有同仁與合作廠商的付出，今晚尾牙還有温馨亮點，新業建設為表達對廠商的感謝，特別在場表揚持續合作超過15年以上相關公司與人員，包含材料、設備、建築工程、雜項工程等，超過35家合作廠商上台接受感謝表揚。

對新業建設而言，品牌與產品能夠在市場上獲得肯定，這些攜手一路打拚的合作廠商功不可沒，穆椿松與卓勝隆強調，因為有他們體會、配合新業的堅持，願意在建築的路上一同精進，才能完成一座又一座的建築作品。

同歡的尾牙晚會，安排精彩問答遊戲、樂團表演、卡拉OK演唱等活動，帶動熱絡氣氛，還有人人有獎的「現金一把抓」，新業建業副總經理邱正光巧扮成財神爺，賓客試手氣，歡笑聲驚呼不斷。

幸福產業！新業建設不只辦尾牙來感謝同仁，已連續十年、每年都招待全體同仁出國旅遊，今年創下好業績，更大手筆遠赴義大利旅遊 10 天。

穆椿松與卓勝隆表示，讓同仁出國除了放鬆、聯絡情誼，更重要 的是增廣見聞，如同我們跟客戶說，我們賣的不只是房子，而是生活；我們也希望員工不是只有工作，也要自我成長、熱愛生活，在新的一年以實力、活力與創意打造更優質的作品。

(中時 )