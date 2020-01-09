新北市中和區公所為提供市民更加安全、舒適的散步休憩廊道，花費32萬著手進行板南路複合式無障礙休閒步道改善工程。（中和區公所提供／葉書宏新北傳真）

新北市中和區公所為提供市民更加安全、舒適的散步休憩廊道，花費32萬著手進行板南路複合式無障礙休閒步道改善工程。（中和區公所提供／葉書宏新北傳真）

新北市中和區公所為提供市民更加安全、舒適的散步休憩廊道，斥資32萬著手進行板南路複合式無障礙休閒步道改善工程，整修工程於2019年12月31日完工。

中和區公所於今（9日）上午舉行啟用典禮，由中和區長賴俊達主持，中和區2位立法委員、6位議員、5位里長及鄰近里民一同到場參加，歡慶休閒步道正式啟用。

中和區長賴俊達表示，金山板南公園位於板南路南側，連接中正路與南山路，擁有近6百公尺的綠色廊道供民眾休憩，每月使用人次高達2萬人。此次改善工程增修中正路到中興街段的無障礙通行空間及自行車牽引道，不僅提供行人一個安全的步行環境，更提高中興抽水站後方YouBike站的使用率。

步道完工後可讓行人及自行車使用者安全快速的由中正路直達金山板南公園，無須繞道，可減少至少5分鐘的通行時間。

工程經費32萬，工期25日，造福德行、復興、正行、中興、和興等5里里民，花小錢做大事，做具有意義服務里民的事，一直是區公所的服務宗旨。賴區長俊達進一步表示將持續推動市民有感建設，打造舒適活動空間，為市民創造更優質的休憩環境，營造「幸福中和，健康樂活」的願景，是公所未來的工作重點。

(中時 )