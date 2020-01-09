浩角翔起主持《綜藝新時代》，前進南投鹿谷知名妖怪商圈，兩人扮起倩女幽魂的聶小倩與姥姥，一開始還原經典畫面，從兩側飄進來，鏡頭拉開才發現原來是由張立東充當工作人員在下面推車前進，一問之下，張立東搞笑透露，節目難賺，藝人還要充當工作人員，製作單位聞言吐嘈張立東是自願推車進去的，二邊「互噴垃圾話」，讓場面一度爆笑到不行。

尋找聽聽看美食時，鮪魚自告奮勇要吃美食發出聲音，沒想到在吃冰淇淋的時候，鮪魚猛然一吸，冰淇淋竟發出超大的屁聲，眾人驚呆到底是什麼美食讓她吃到發出巨大聲響，彷彿是屁聲一樣，浩翔也猛虧她消化太好，讓眾人笑歪。第三關健康步道接力賽時，每隊需合力踩健康步道往前進，特地找來2位民眾一同玩樂，居然找到2位猛男來體驗，沒想到他們痛到表情扭曲，浩子要猛男再玩一次，他們聞言趕緊拒絕，「節目上都是真的，沒有騙人！真的很痛！」

張立東推阿翔登場。（民視提供）

最後浩子扮起河童，大家直呼：「無違和感，看不出來有打扮啊！」而鮪魚扮起性感殭屍，看了令人血脈噴張，而黃牛扮的安納貝爾，除了打扮成妖怪以外，還要在園區內走動宣傳節目，搞笑打扮吸引許多民眾圍觀，爭相拍照。

(中時 )