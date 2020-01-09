伊朗局勢持續緊張之中，日本首相安倍晉三為緩和美伊雙方的緊張關係，避免局勢進一步惡化，決定仍按預定計畫，11日起訪問沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國及阿曼等中東3國。

安倍原本預定11日起訪問中東3國，但因發生美軍狙殺伊朗指揮官、伊朗發動報復攻擊等，使日本政府內部認為，安倍應該暫緩出訪。

但由於美國總統川普明確表態，希望避免事態進一步惡化，伊朗也表達了同樣的想法，使安倍決定依原先的預定，如期訪問中東3國。

日本政府去年底在內閣會議上決定，本月內將派遣海上自衛隊的護衛艦及P-3C反潛機赴中東海域搜集情報，以確保日本船隻在中東海域航行的安全。派遣規模為260人左右，原則上派遣期間為1年

日本在野黨要求政府撤回派遣自衛隊到中東的決定。日本政府堅決表示，目前不考慮。防衛大臣河野太郎最快可能在10日就會發出派遣命令，P-3C反潛機11日即可出動，2月上旬再派遣護衛艦赴中東海域。

安倍希望利用這次訪問中東的機會，向以3國為首的相關國家明確表達日本的立場，即日本將竭盡外交努力，促使中東事態穩定，也將詳細說明日本派遣自衛隊前往中東地區的目的，以尋求相關國家的理解。

(中時電子報)