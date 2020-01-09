一位血癌末期的少年經朋友拍下影片，他希望11日的總統大選，大家都能夠站出來去投票。少年指出，本周被醫師宣判剩沒幾天可活，但若生命允許，他想要活到投完票、開完票的那一刻。他強調「林北癌末都要去投票了，大家快把票投起來！」感動許多網友。

據了解，這名少年才20歲，卻已是血癌末期。在影片中他說，「這周一被醫生宣告GG，他說沒幾天可以活了」，因為抽血檢驗結果顯示，少年全身96％都已癌細胞密布。少年笑著，「我已經是末期中的末期，醫生說過2天不到就會出事」。自醫師宣告完後，少年毅然決然辦理出院，結果50小時過去，他表示，「很幸運，目前血氧正常、發燒退了」。

據了解，這名少年才20歲，卻已是血癌末期。友人替他錄下影片，讓他能對大家喊話，1/11記得要去投票。（圖摘自臉書）

但血癌還是不可能自然痊癒，少年展露樂觀豁達的態度，完全看不出一絲死神的氣息。少年透過友人錄下影片，他向觀眾喊話，「既然醫生說剩沒幾天了，目前人生目標，就是活到投票、開完票」。他在影片結尾振奮地說，「林北癌症末期，我都要去投票了，大家快把票投起來！」實在令人動容。

此影片迅速在臉書上被轉發，PO文朋友說道「你說的話我們都有聽到，你才是真正的勇士，連腳都走不穩了，總說要活到投完票開完票才可以。20歲的身體有著50歲的靈魂，不因他人而改變，即便生命如此脆弱，也勇敢向前」。

另外，友人更是指出，「他1/14還要跟朋友去六龜孤兒院捐物資呢，他說『如果那天我還活著』，每天都是最後一天」。

【林北癌症末期都要投票，大家投起來】

(中時電子報)