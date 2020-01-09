武漢不明肺炎病原體初步判定為新型冠狀病毒，推測是由動物傳到人身上，人傳人能力不強。中研院院士、「冠狀病毒之父」賴明詔表示，冠狀病毒容易發生基因突變，防疫機關及社會大眾不可掉以輕心。

疾病管制署今天接獲中國通知，武漢肺炎病原體初步判定為由動物傳染給人的新型冠狀病毒，目前研判人傳人能力不強。

國際頂尖研究冠狀病毒的賴明詔博士表示，2003年SARS（嚴重急性呼吸道症候群）和2012年MERS（中東呼吸症候群冠狀病毒感染症），都是冠狀病毒從動物傳染到人且病毒發生基因突變，變成具高度傳染力及死亡率高的呼吸道疾病，因此對武漢肺炎的新型冠狀病毒，防疫上仍應嚴陣以待。

賴明詔表示，冠狀病毒是RNA病毒的一種，「基因容易突變」是RNA病毒的特色，自然界很多動物都帶有冠狀病毒，特別是蝙蝠。蝙蝠是冠狀病毒最大宿主，蝙蝠身上的冠狀病毒不會直接感染人，但病毒基因突變後成為新型病毒感染其他動物，就可能傳染給人。

像2003年的SARS，即是蝙蝠的冠狀病毒突變後感染果子狸，最後由果子狸傳給人類；另一個例子是2012年在沙烏地阿拉伯出現的中東冠狀病毒，也是蝙蝠的冠狀病毒突變後傳染駱駝，再由駱駝傳染給遊客，其導致的MERS後來在韓國造成大流行，死亡率高達30%，比SARS更高。

（資料整理：邱淑宜，製圖：鄭佳玲）

賴明詔說，SARS與MERS都是都是蝙蝠冠狀病毒突變的新型冠狀病毒，這一次武漢肺炎的新型冠狀病毒從哪一種動物而來還不清楚，他推測極可能也是蝙蝠身上的冠狀病毒突變後感染野生動物，再傳染給人。

他表示，動物體內的冠狀病毒，在基因突變傳染給人類後，極可能在人體內繼續突變，變成人傳人的冠狀病毒，目前武漢肺炎還沒有明顯人傳人的證據，但沒有證據不代表不會發生，不能完全排除基因突變的可能性，現在就怕去過武漢、接觸過野生動物的民眾成為帶菌者而不自知，一旦病毒變異成為直接感染人的病毒，就可能爆發大規模流行。

他表示，預防最佳策略當然是在「動物把病毒傳染給人」這個階段就阻斷，避免新型病毒有機會變成SARS或是中東冠狀病毒這樣的可怕的病毒。他說，冠狀病毒傳染管道包括動物的飛沫、尿液及糞便，他呼籲社會大眾避免去傳統市場接觸活體野生動物，尤其是赴大陸武漢的民眾小心謹慎，回台後若有發燒症狀建議隔離觀察，做好自我健康管理。

賴明詔是全球最早投入冠狀病毒研究學者之一，學界尊稱他為「冠狀病毒之父」，2003年他在當時中研院院長李遠哲邀請下從美國返台擔任中央研究院副院長，原訂7月返台，因台灣爆發SARS疫情提前在5月返台，旋及投入SARS疫情的防治，他長年對冠狀病毒的研究，讓台灣得迅速掌握SARS病毒的特性，研擬出有效的治療及防治策略，讓台灣在1年之內即控制住SARS疫情，幫助台灣脫離SARS疫情。

(中時電子報)