台泥（1101）9日晚間公告，副董事長辜公怡因公務繁忙，請辭副董事長職務；據台泥內部指出，辜公怡目前身兼中橡、信昌化二家企業董事長，可能是董事長張安平希望辜公怡能專心處理這二家企業的營運，有好的成績能「養望」，而台泥現在有總經理李鍾培可分擔業務，因此，才有同意辜公怡請辭台泥副董事長一職。

辜公怡是辜振甫長孫、為辜家第四代，從美國賓州大學華頓學院畢業後，在摩根士丹利擔任投資銀行部門副總裁職務，2016年進入台泥集團後，參加種子培訓，跟在前董事長辜成允身旁，本想慢慢歷練，卻因辜成允在2017年意外過世，匆忙之中進入核心。

目前辜公怡所掌握的中橡與信昌化兩家企業，無論是受到產業環境或整體景氣影響，這兩家公司營運成績確實不好。其中，中橡2019年前3季的稅後淨利新台幣15.37億元，年減41.6％，信昌化2019年前3季稅後淨損8.58億元，創下2016年以來最大虧損數字。

數字會說會，營運欠佳，確實給辜公怡滿大的壓力，也讓辜公怡在經營時，必需全心全力去應對。

台泥內部人員認為，當初張安平讓辜公怡掌管中橡及信昌化董事長一職，主要是希望辜公怡能在這二個位置經營有些成果，以「養望」後續的整個集團的接班；但，卻沒想到，碰到了整個全球汽車產業不景氣、化工全球產能大增，造成中橡、信昌化無法提出好的成績單。

辜公怡這次卸下台泥副董事長職務，就是要全力衝刺橡膠與化學事業，拿出好成績給外界看。

(工商 )