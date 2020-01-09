從日本棄保潛逃至黎巴嫩的日產汽車前董座高恩（Carlos Ghosn）8日首度公開露面，除了堅稱自己的清白外，更痛批日本司法不公。對此，日本法務省罕見大動作回應，除了將日文聲明稿翻譯成英文與法文外，更在九個小時內兩度召開記者會駁斥高恩指控。
高恩因涉及金融犯罪在日本交保候審，但上個月卻棄保潛逃回到故鄉黎巴嫩。他周三於貝魯特召開長達兩個小時多的記者會，會中對於如何潛逃的細節閉口不談，反而控訴自己遭到日產高層與日本檢方聯合陷害。
高恩表示， 他遭到日本檢方「殘忍」對待，堅信自己在日本無法獲得公平審判的機會，因此才會逃回黎巴嫩。高恩指出，檢方每天偵訊他的時間超過八小時，期間沒有律師陪同，擺明是要逼他認罪。
為了避免媒體輿論倒向高恩，日本法務大臣森雅子（Masako Mori）先是發布強硬聲明，之後更兩度召開記者會，極力為日本司法制度辯護。
森雅子指出：「被告高恩污衊我國司法系統，試圖合理化自己棄保潛逃的行為。我們認為必須立即回應以正視聽。」
(工商 )
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