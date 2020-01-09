嘉義布袋傳現金賄選 查無事證9人全請回 23:082020/01/09 中時電子報 湯萱樂 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 嘉義地檢署。（廖素慧攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義縣布袋鎮傳出樁腳涉嫌替立委候選人現金賄選，嘉義縣調查站及嘉義縣警方今天帶回9名關係人訊問，包括1名鎮民代表，但查無事證，且全部否認，檢方複訊後全部請回。 調查局嘉義縣調查站表示，檢警日前接獲檢舉，指布袋鎮有樁腳涉嫌以每票新台幣1000元代價，替某立委候選人買票，調查站今天與嘉義縣警局刑事警察大隊傳喚9名關係人訊問，包括1名鎮民代表，全部否認涉及賄選，於傍晚移送嘉義地檢署複訊。 嘉義地檢署指出，因沒有明確事證，也無扣到現金，且9人都否認涉案，檢察官複訊後全部請回。 (中時電子報) #事證 #請回 #嘉義縣 #調查站 #否認 也許您會感興趣 推薦閱讀 選前衝刺 藍綠6日嘉市大拚場 04:102020/01/05 地方新聞 簡明廉批獨厚林國慶 國民黨部：尊重黨員自由意志 17:412020/01/05 政治 嘉縣第二選區 簡明廉批藍營 獨厚林國慶 04:102020/01/06 地方新聞 14：53嘉義發生規模4.7地震 最大震度嘉義市4級 15:052020/01/06 生活 嘉縣發生4.7級淺層地震 尚無災情傳出 15:202020/01/06 社會 暖企業天晴能源 每年捐百萬讓學弟妹踢足球 15:432020/01/06 生活 陳明文、蔡易餘大打主權牌 籲支持者出來投票 20:342020/01/06 政治 翁重鈞向國民黨員簡明廉、許能通道歉 呼籲民眾全力支持林國慶 21:252020/01/06 政治 椪柑銷港啟航 嘉縣攻外銷市場 04:102020/01/09 地方新聞 房東逃漏稅 檢舉人要有六大事證 15:432020/01/09 財經 社會熱門新聞 童星出身男演員 超商偷飯糰遭逮 - 社會 特勤雙姝保佳芬 國安局柔道「十段」高手一左一右超華麗 - 社會 新竹地檢查賄選 見現金買票案 - 社會 父子河中疑似拾獲「狗頭金」PO網放閃掀淘金熱 - 社會 地表最強復仇！女被男友甩 搞上他爸爸變繼母 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。