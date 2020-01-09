嘉義縣布袋鎮傳出樁腳涉嫌替立委候選人現金賄選，嘉義縣調查站及嘉義縣警方今天帶回9名關係人訊問，包括1名鎮民代表，但查無事證，且全部否認，檢方複訊後全部請回。

調查局嘉義縣調查站表示，檢警日前接獲檢舉，指布袋鎮有樁腳涉嫌以每票新台幣1000元代價，替某立委候選人買票，調查站今天與嘉義縣警局刑事警察大隊傳喚9名關係人訊問，包括1名鎮民代表，全部否認涉及賄選，於傍晚移送嘉義地檢署複訊。

嘉義地檢署指出，因沒有明確事證，也無扣到現金，且9人都否認涉案，檢察官複訊後全部請回。

(中時電子報)