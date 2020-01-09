蔡英文論文門，教授林環牆仍緊追後續，他直指，2011年蔡英文曾手提沉甸甸的黑色公事包，走在倫敦政經學院(LSE)的校園街上，他認為找到一個超級大破口。

林環牆在臉書PO文指出，2011年6月，蔡英文在張小月、陳其邁、蕭美琴以及謝志偉陪同下，飛往LSE。林環牆研判，蔡英文當時可能要把論文偷渡到倫敦大學的議會大樓圖書館（Senate House Library），再轉傳到倫敦大學高等法律研究院(IALS)圖書館，以創造兩個圖書館都有論文入館紀錄。

林環牆表示，根據兩份來自英國校方、但一直未完全公開的電郵，他歸納出3點觀察。第一.質疑蔡英文根本不曾有過博士口試，所以沒有口試委員繳回原始論文副本的任何紀錄；第二.為什麼經過27年（自1984算起）後，會有人突然在2011年繳送一本所謂的論文進入Senate House圖書館，而這一年蔡英文等5人小組恰巧來到LSE；第三.IALS圖書館疑暗示那本偷渡的論文根本不是正規的博士論文。

(中時電子報)