「美食水水」千千2018年創立乾拌麵品牌，單品項就創下單月銷售3萬包的驚人紀錄，並且一路熱銷到美國，成為另類台灣之光。千千乘勝追擊，在2019年底推出新口味，從商品製作到行銷企劃，她親力親為，背景設定在8、90年代的台灣，她親自出馬拍攝宣傳片，有趣的是，工作人員以電影《食神》中鍾麗緹的角色為範本，希望能將千千打造成學生情人，沒想到到了真正拍攝時，遠看很唯美，近看發現眼睛被風吹到睜不開，一不小心走鐘變搞笑片，所有人笑翻。

千千當初因參加大胃王比賽一鳴驚人，之後在YouTube吃播，吸引許多忠實粉絲，很多人只要看著她吃東西便能感到療癒，這次新口味開賣後，千千在自己的頻道一口氣吃下10碗，影片將近80萬點閱率。即便粉絲人數超過百萬，千千對於未來規畫，早有一套見解，她說：「現在網路變化快速，汰換的速度也很快，我不知道自己5年後會再拍片嗎？或是到時候已經換了個平台和方式？因此決定要創立食品品牌。」

千千推出新口味千拌麵。（品牌提供）

從小在彰化二林長大的千千，對於台灣料理與小吃情有獨鍾，因此品牌創立之初，就以台灣味為主軸，希望能推廣家鄉的味道。在開發口味時，千千則是以記憶中的老麵攤，學生時代的懷舊滋味為發想，從醬料到麵條都是選擇台灣在地原料，要讓大家吃到滿滿台灣味。

(中時 )