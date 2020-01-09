新北市政府消防局第七救災救護大隊於8日於中和區環球購物中心辦理春節前搶救演練。（第七救災救護大隊提供／葉書宏新北傳真）

新北市政府消防局第七救災救護大隊於8日於中和區環球購物中心辦理春節前搶救演練。（第七救災救護大隊提供／葉書宏新北傳真）

新北市政府消防局第七救災救護大隊於8日於中和區環球購物中心辦理春節前搶救演練。（第七救災救護大隊提供／葉書宏新北傳真）

新北市政府消防局第七救災救護大隊於8日於中和區環球購物中心辦理春節前搶救演練。（第七救災救護大隊提供／葉書宏新北傳真）

農曆新年即將來臨，此時正值民眾前往各百貨商場採購逛街的高峰，也因人潮眾多且用火用電頻率增加，相對也增加災害發生之風險，為提供中、永和地區民眾擁有購物、娛樂環境安全，並提升市民防災意識。新北市政府消防局第七救災救護大隊於8日於中和區環球購物中心辦理春節前搶救演練。

演練以環球購物中心自衛消防編組演練為主軸，模擬火災發生時，濃煙火勢迅速擴散至樓上，又因春節期間人潮眾多，亟待疏散救援。員工啟動自衛編組演練，包括滅火班、通報班、避難引導班，人員於第一時間依照任務編組進行滅火、通報及疏散購物中心內部民眾。

接著由消防人員透過熱顯像儀確認是否人員受困，並使用雲梯車針對高樓窗戶處進行人命救援，其餘人員由室內佈線滅火，同時成立大量傷病患處理站，檢查救出人員傷勢狀況並評估是否需要送醫。藉以提升場所員工之火災通報、疏散、初期滅火的應變能力，並強化消防人員部署搶救效能，本次演練共動員消防人力63名及環球購物中心員工50名。

新北市政府消防局第七救災救護大隊大隊長洪萬見表示，公共場所若發生災害事故，除造成人命財產損失外，也影響其後續營運，因此場所業者應提升對自身場所公共安全之重視及事故發生時員工初期應變之能力，才能將災害損失降至最低。

演習為力求逼真，模擬火災發生，員工進行通報、滅火及疏散購物中心內部人員，並結合消防人員救援、雲梯車升梯救援、傷患緊急救護等專業作為，使環球購物中心及消防人員提升緊急狀況應變能力，讓民眾可以安心過個好年。

(中時 )