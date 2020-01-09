因涉入北京政治鬥爭而消失近6年的大陸央視前主持人芮成鋼近況曝光。從大陸微博與海外社群媒體傳出消息稱，芮成鋼目前在監獄服刑，並負責其他犯人的「思想教育」工作，並將於2020年刑滿釋放。

1977年生的芮成鋼是大陸中央電視台出身，擔任記者、主播與節目主持人。主持過大陸央視英語新聞頻道《財經中國》與數個英語對外廣播節目，同時還主持過央視財經頻道《經濟資訊聯播》、《環球財經連線》等節目，專訪過上百名國際商業界、經濟學術界及政界的領袖人物。他在美國總統歐巴馬訪問大陸時，在歐巴馬記者會上以凌厲的語氣直言要「代表」亞洲的媒體向歐巴馬提問，在全球新聞界引起兩極化的評價。

但自周永康、令計劃等案陸續爆發後，芮成鋼2014年7月因被北京當局帶走調查，此後停止了一切主持活動。當時大陸網上傳出，他與令計劃的妻子及多位高官的夫人關係曖昧，並藉她們獲取大量北京政壇秘密，透露給外國媒體。不過，有關芮成鋼的真正涉案情況，以及判刑情況，均未獲北京當局證實。

陸媒指出，2017年2月6日一張「吉林省蛟河市法院執行通知書」的照片在網上熱傳，內容是蛟河市法院通知吉林省看守所，「罪犯芮成鋼已判處刑罰，判決已發生法律效力，請按照本通知送交勞改單位執行」。內容顯示芮成鋼被判刑6年，罪名為「受賄行賄」，起刑日期為2015年5月18日，刑滿日期為2020年12月11日。同時，芮成鋼的家庭住址和服刑照片也被曝光。

大陸微博傳出消息稱，芮成鋼現在對監獄裡面的生活很適應，2020年底的時候將會刑滿釋放。1月4日，有網友在微博上曬出了芮成鋼的豪車照片，並配文字：芮成鋼，央視曾經的才子，獨寵捷豹，因受賄入獄。如今豪車沒人開。根據該網友展示的圖片所示，該款價值300多萬元人民幣的捷豹已經落滿灰塵。

(中時電子報)