網路系列影片《經國回來了》重現1988年逝世蔣經國總統的音容，由一群科技、特效團隊聯手打造，短片公開後引發高度關注，對於蔣經國的扮演者是誰，引來極大好奇，詢問製作團隊僅回應，「扮演者是名嘴，團隊跟扮演者都有簽訂保密條款，無可奉告。」但根據讀者比對，影片背景及先前風水國師詹惟中的專訪照背景，兩者相似度高達80%，答案呼之欲出。

不管是專訪照還是影片，都出現相同的書法字背景，特殊黑底白字相當搶眼，再觀察影片中的蔣經國，雖經過高超化妝技巧完全神複製本尊，但重疊上詹惟中的臉孔，卻有種意外融洽感，詹惟中受訪時不願正面回應是否就是扮演者，僅表示：「內容我看過了蠻感人的，基本上就是一個藝人的表演，真正的重點應該是背後的主事者是誰？他的用心應該是對經國先生的一個緬懷追思，值得去一看探討。」

影片的蔣經國，被認為激似詹惟中。（摘自YouTube）

《經國回來了》短片分為《經國回來了》、《十大建設和婉君》、《你等會和兩個秘書》、《禿子燕子漢子生孩子》、《談談兩岸，兩岸談談》、《核能，能不能》等6個主題，讓觀眾了解當年蔣經國對台灣建設發展的擘畫。

(中時 )