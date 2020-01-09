韓國瑜凱道晚會。（圖／取自國民黨台北市議員李明賢臉書）

韓國瑜凱道晚會，自由廣場也爆滿。（圖／取自國民黨台北市議員李明賢臉書）

韓國瑜9日晚間在凱道造勢，人潮滿溢到中正紀念堂自由廣場。（圖／讀者提供）

選戰倒數黃金24小時，國民黨總統候選人韓國瑜今晚舉辦「台灣全安、人民有錢─凱道勝利晚會」，現場旗海翻騰，百萬庶民擠爆凱道，以景福門為中心外溢，氣勢非常驚人，藍營大老及「禿子漢子燕子」在9合1選後首度合體，展現藍軍大團結的氣勢，還向郭粉、橘軍強力訴求集中選票，強調「不投韓國瑜，就是投蔡英文」。

藍營今天凱道造勢，從上午就開始聚集人潮，到中午凱道已寸步難行，整個會場國旗旗海翻騰，以及台上表演及演說，歡樂氣氛宛若嘉年華，還有韓粉落淚。活動進行到晚上6時5分，主持人已喊出現場30萬人；到了7點半，主持人喊出70萬人，彰化縣議長謝典霖從人潮滿頭汗擠回後台說，人潮除擠滿自由廣場，還外溢到林森南路、中山南路與愛國西路口。

今晚藍營大咖雲集，連戰、吳敦義等都強力呼籲這次選舉不是三分天下，呼籲集中選票；曾幫郭台銘參加國民黨總統初選的趙少康，直接呼籲郭粉及橘營「票投韓國瑜」，否則形同投蔡英文一票。

15位縣市長也同台挺韓，韓競總主委朱立倫還牽起新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕，與韓國瑜、張善政夫婦，七人一字排開，展現大團結氣勢，要送國政配進總統府。

韓國瑜以1958狄更生「雙城記」開頭描述「這是最好的時代，也是最壞的時代」，呼籲選民選舉剩不到36小時，就要仔細思考如何投票。張善政則以現場旗海飄揚，諷刺蔡英文今晚凱道造勢會是0面國旗，呼籲1月11日「英文翻成國語（國瑜）。

韓國瑜在結束前與群眾一起唱「祈禱」，表示昨天是黑鷹直升機事件頭七，願亡者安息、家屬平安，也為中華民國祈禱。

後台也很熱鬧，且士氣高昂，鎮瀾宮董事長顏清標與高雄市副市長李四川等人聊天，還透露有位大師測字，以「瑜」是「1月11人王」組合，斷定韓國瑜穩贏。顏清標最後還上台，痛批反滲透法，並以身為「阿祖」呼籲大家要鼓勵子女、子孫挺韓。

此外，女立委許淑華在後段以神力女超人裝扮到場，被媒體視為「神秘嘉賓」；不過韓辦透過，兩位神秘嘉賓其實是韓妻李佳芬、張妻張琦雅。

今晚晚會結束，韓國瑜即到中部，準備明天下午到南投陪立委許淑華、馬文君車隊街，晚上回高雄夢時代廣場參加選前之夜晚會。韓辦透露，由於要到高雄的人太多，已訂不到高鐵票，因此明天將車隊直接從南投開回高雄。

(中時 )