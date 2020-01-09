總統選舉倒數計時，藍營瞄準總統府，昨(9)晚集結重軍夜襲凱道，加上百萬庶民歡樂嘉年華的驚人聲勢，提前轟炸對手今晚在凱道選前之夜，震碎綠營長期全力黑韓，如同夜行者吹哨壯膽般營造的「穩定領先」，百萬庶民狂潮打出漂亮的氣勢戰。這場投票前24小時的造勢晚會，從藍營全力催票、強力訴求集中選票及防奧步，可見其步步為營、戰戰兢兢，力拚明晚轟轟烈烈贏得終極勝仗。

2020總統大選，是資源完全不對稱的選戰，更是權貴與庶民之爭。民進黨早就以黨產會等東廠手段強勢閹割國民黨，選戰過程更完全不顧行政中立，肆無忌憚拿國家機器當選戰工具，在社會操作亡國感、強推反滲透法；為了打壓異己以鞏固自己，還以公家資源養網軍黑政敵、查水表逼迫人民噤聲，種種激起全民公憤的行徑，令蔡總統被諷「蔡媓」、「英女皇」。

相對的，國民黨這次選戰隔外艱辛，沒錢沒人，仍被執政黨持續追殺，總統候選人韓國瑜也被一路狂黑抹紅塗黃。不同的是，過去國民黨總統候選人包括連戰、馬英九、朱立倫等，都出身權貴精英，韓國瑜是首位出身庶民，接地氣的率真作風、非傳統的競選手法，已突破執政當局重重抹黑打壓。從昨晚會場不少升斗小民不時提起談論「咱韓國仔」，可看出庶民當韓國瑜是「咱自己仔」；這種情感，比任何輔選、拉攏更有效。

「庶民vs權貴」正是韓國瑜從初選以至大選，一以貫之的參選主軸；從下鄉所到之處人氣爆棚，以至上月28日中台灣決戰30萬人，都可看庶民對韓的認同；昨晚凱道勝利晚會百萬人潮，更可看出挺韓的庶民力量。

儘管藍營先前鬧內鬨、遲疑，部分「知識藍」、「經濟藍」也對韓有所保留，但昨晚連馬朱侯等藍營大老、15縣市長齊聚，以重磅大軍壓境凱道，菁英藍名嘴也強力挺韓，藍軍意見領袖在關鍵時刻已然歸隊，要團結下架蔡政府，因此昨晚除了全力催票，還向郭粉、橘營強力喊話，訴求「不投韓國瑜就是投蔡英文」，目的就在集中選票，不讓任何選票流失，送韓進總統府。

晚會壓軸，由韓國瑜強力訴求愛護中華民國、痛批政府失政，要爭取中華民國派、不滿蔡政府施政的選票之外，韓營也頒發奧步創意獎、呼籲選民監票，就是力防奧步、作票影響選情，種種安排顯示藍營對勝選非常有信心，卻絲毫不敢大意，也象徵這場「庶民與權貴之戰」已到最後關鍵。

(中時 )