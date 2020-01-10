到了農曆春節，親朋好友互送禮品已是華人文化的一種習慣，但是可以送的東西百百種，究竟要怎麼送才能皆大歡喜呢？現代人注重養生，因此保健類食品成為新寵兒，而近日討論度很高的「龜鹿飲」則成為春節送禮的好選擇！

春節連假很多天，一定要安排幾天走春啊！過年與家人團圓並且一同出遊是最幸福不過的事，但是長輩普遍有骨質不好的問題，因此許多人會選擇贈送「龜鹿飲」讓長輩滋補強身、鞏固行動力。中醫師公會理事長陳潮宗院長表示，龜板、鹿角搭配枸杞、人蔘熬煉，被視為是骨質保健的聖品，而以此作為日常保養可以維持正常的關鍵行動力。

中醫師公會理事長陳潮宗院長表示，龜板、鹿角搭配枸杞、人蔘熬煉，以此作為日常保養可以維持正常的關鍵行動力。/截取自youtube)

常見的龜鹿產品，有些需要耗時熬煮或熱水沖泡，大幅降低想要攝取的意願，有業者為了因應忙碌現代人的需求，發展出直接飲用的方式，除了能夠減少處理時間之外，也讓保養變得更容易。陳潮宗院長說，龜鹿飲要選榮獲健康食品認證的，如此品質、來源都可以很安心，而且經過120小時精煉熬製，質地醇厚、人體好吸收。

那麼，這樣的保健飲品應該要怎麼使用呢？維持健康並不是一兩天的事，而是需要長期保養的，因此陳潮宗院長推薦患者天天保養，也就是一天一瓶，連續喝8天，慢慢地會感受到身體的改變。

即開即飲的龜鹿飲讓保養變得更容易/截取自youtube

市售的保健產品多到讓人眼花撩亂，因此在贈送當為禮品時，務必要挑選擁有國家健康食品認證的商品，如此才能吃得安心又踏實。想要擁有行動力與家人開心走跳嗎？那就從現在起好好保養身體，這樣才能充滿活力渡過每一天！

首家經過健康食品認證，可助延緩骨流失。/截取自youtube

過年回家送禮首選，鼠年就用鐵牛養生滋補龜鹿飲表心意，替長輩守護行動力，用活力迎接新的一年。 活力健康專線:0809-066-568

春節送禮首選

(中時電子報)