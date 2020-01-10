1990年，台股狂飆到12682；30年過去，台股內涵已有結構性變化。過去的翻騰的股海給了什麼投資啟示？未來又如何在台股本益比提升的效應下，抓住30年一遇的大行情呢？最新一期的《財訊》雙週刊以「台股30年風雲錄」為題，檢視台股30年的發展軌跡。

根據《財訊》剖析台股30年來的變化：「機構法人」取代「散戶」、「投資」觀念取代「投機」交易、挾著科技創新的「電子股」取代了傳統「金融股」。同時，《財訊》還從歷代股王的更替，一窺台灣30年來產業興落的軌跡。這是一齣市場主力的股海浮沉實錄，更是一堂台灣人必學的寶貴投資課。

《財訊》報導指出，30年前那是「台灣錢淹腳目」的年代，甚至很多人都說：台灣錢其實都淹到脖子了！從1951年至1990年，台灣對外貿易暢旺，連續40年平均經濟成長率達9%，不僅居世界之冠，也為台灣創造了700億美元，僅次於日本的龐大外匯存底。隨著外匯管制解除，台灣跟著日本走上資產膨脹之路，新台幣兌美元從1985年的40元附近一路升值，到1992年的24.52元才告一段落，導致熱錢源源湧入台灣。1988年，台灣開放證券經紀商執照申請，總數從1986年的28家迅速增加至1990年底的373家，更成為台股飆漲的導火線。

台灣股票集中市場從1962年開始，花了超過24年的時間，才在1986年首次突破1000點。但隨後只花了4年時間，1990年就創下12682台股歷史高點。4年推升指數上漲超過11倍，可見市場瘋狂的程度。

台股成交量從數十億元一路飆升，在1990年3月16日這天，最高單日成交量來到2100億元，甚至是當時紐約交易所和東京交易所成交量的總和。

《財訊》報導指出，展望未來，在全球超低利率、甚至是負利率趨勢下，台股的高殖利率，儼然成為市場一盞明燈。尤其在美中兩大強權爭霸戰下，美台關係重新鍵聯，台灣已經成為貿易戰下首波的受惠者。敏感的外資已把目光轉向台股，一場「推升本益比」的台股新運動隱然成型。在全球經貿結構的大轉移之下，台股迎向未來30年大行情並非夢，而是一艘已經升起帆的船，甚至是一架蓄勢待發的火箭。...【更多精彩內容，請見《財訊雙週刊》】

(中時電子報)