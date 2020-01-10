2019年台灣房市好轉，成交量持續上升，但去年核發的建照量也非常龐大，加上買賣雙方拉鋸恐怕難以在短期內結束，2020年房市情況需持平看待。品嘉建設創辦人、雙北老屋改建協會理事長胡偉良認為，「銀行、房地產商、購房者，三者都賺錢」的時代已經過去。

胡偉良在《胡偉良的房產觀點》表示，以「看清楚房地產的真相，你才不會掉入坑洞」為題發表文章，指出民眾對未來房價不看好，但卻不停買房，根本原因就是「買房升值」心理預期。

胡偉良指出，2003年房價開始飆漲，不難覺察大街小巷都在談論房子、談都更，不像投資股票、彩券中大獎等一夜暴富等行為是少數人，同時也是零和遊戲，買房的「賺錢效應」可說是全民運動，也是唯一的「正和博弈」，銀行、房地產商、購房者都獲利。

但面臨不景氣時，推動這個齒輪的購房者，發現穩定且高額的收益不再，購房者縮手，一旦樓市喪失賺錢效應，三贏局面就會土崩瓦解。

買房不再賺錢，購房者不再青睞買房，地產商就面臨滯銷困境，但資金成本仍在，開發商急需現金流，但銀行看到負債飆升的開發商也不願再借貸，地產商只能再去借錢，銀行也找不到大客戶失去利潤，最後三者全輸。

(中時電子報)