在美國總統川普下令下，美軍成功執行刺殺伊朗「聖城軍」指揮官蘇雷曼尼，但此一決策不僅引起中東局勢動盪，更讓美國會一陣譁然，認為此舉已侵犯國會發動戰爭權的權力，而在彈劾案上早與川普槓上的民主黨籍的眾議院議長裴洛西也表示，眾院9日將表決限制總統軍事行動的權力，避免行政團隊的戰略與決策在執行前，未向國會進報告。

川普未經向國會簡報之下自行決定刺殺伊朗「聖城軍」指揮官蘇雷曼尼引起國會不滿，眾議院議長裴洛西也表示，眾院9日將表決限制總統軍事行動的權力。

根據1973年美國戰爭權力法（War Powers Act），政府採取重大軍事行動前必須通知國會，但川普異常保密狙殺蘇雷曼尼的原因，引起國會不滿；而川普政府高階官員舉行的機密簡報會，也沒有讓許多民主黨人信服，共和黨也有至少一人感到憤怒，不認為川普上週在伊朗最高指揮官蘇雷曼尼（Qasem Soleimani）抵達伊拉克時將之擊斃是合理的

據路透社報導指出，裴洛西（Nancy Pelosi）表示，眾院將舉行表決，約束川普對伊朗發動戰爭的權力，並表示「總統未依照戰爭權力法充分通知，還有政府舉行的簡報會，都未能消除我們的疑慮」。

裴洛西強調，川普沒有協調一致的策略，可以保護美國人安全、降低美伊緊張情勢並確保區域穩定，並表示眾院也可能會馬上考慮撤銷在2001年911攻擊事件後通過的動武授權。

但報導也分析，這項決議雖然很容易在民主黨掌控的眾院通過，但在川普所屬的共和黨在參議院占有多數席次之下，任何約束川普權力的行動，都可能很難在參議院闖關成功。

(中時電子報)