趁著英特爾CPU供應短缺之際，美商超微（AMD）積極推出Zen 3架構處理器搶市，由於全部採用台積電極紫外光（EUV）7+奈米製程，加上蘋果2020年轉進5奈米製程，因此超微擠下蘋果，成為台積電7奈米第一大客戶。

台積電因應7奈米大爆單的情況，已積極擴增產能，快科技報導，2020上半年，台積電7奈米每月出貨將達11萬片，前5大客戶分別為蘋果、華為海思、高通、超微及聯發科。

至於下半年，7奈米產能每月將上看14萬片，不過蘋果、華為海思轉進5奈米製程，而超微7奈米訂單比例大幅增加，預計每月包下3萬片產能，占比提升到21%，超車蘋果，成為台積電7奈米最大客戶；此外，海思和高通產能占比約17%~18%左右，聯發科占14%，其他客戶則分配剩下的29%產能。

報導指出，超微首次搶下台積電7奈米最大比例產能的兩大原因，一是、超微2020年將陸續推出Zen 2和Zen 3架構處理器的全新產品，全部採用台積電7奈米及7+奈米製程；再者，蘋果今年新款A14處理器和華為海思下一代麒麟1020都轉進5奈米製程。超微除了成為台積電7奈米第一大客戶，未來在5奈米製程上，更將持續與台積電緊密合作。

(中時電子報)