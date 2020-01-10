翁茂榮（後中）與洪雪春成立「不倒翁生命教育關懷協會」幫助身障者。（移民署提供／劉秀芬台南傳真）

越南籍新住民洪雪春23歲離鄉背井來台擔任移工，照顧重度肢體障礙的翁茂榮15年，被翁茂榮的溫暖與體貼感動，去年結成連理，更成立了「不倒翁生命教育關懷協會」幫助身障者，洪雪春經常陪先生到處擔任志工，到學校演講鼓勵學生。

洪雪春與翁茂榮兩人決定攜手共度餘生後，經移民署南區事務大隊台南市第一服務站協助，順利完成結婚登記及居留事由變更等程序。

在洪春雪鼓勵下，翁茂榮不讓肢體障礙限制住自己廣闊的壯志，不畏艱難擔任領隊帶身障者赴海外旅遊冒險，贏得「海王子」美稱。兩人還共同研發「海王子碳烤夾心酥」，自立自強。

「我知道什麼是幸福，什麼東西我要去珍惜。」洪雪春說，早年照顧肢體障礙的翁茂榮相當辛苦，「但他很認真過日子、照顧別人，更會照顧我，買我喜歡吃的東西，我也希望他能健康快樂。」

洪雪春說，未來會跟先生一步一腳印相互扶持，參與公益活動，幫助更多新住民和身障朋友一起加油。

適逢農曆年節前夕，台南市第一服務站主任林志鴻特別前往關懷洪雪春與翁茂榮，祝福他們結婚周年快樂，也希望他們在人生跑道攜手共同努力。

(中時 )