韓國瑜凱道造勢。（圖／國民黨台北市議員李明賢臉書）

韓國瑜凱道造勢。（圖／國民黨台北市議員李明賢臉書）

韓國瑜凱道造勢。（圖／國民黨台北市議員李明賢臉書）

韓國瑜凱道造勢。（圖／國民黨台北市議員李明賢臉書）

國民黨總統候選人韓國瑜今晚在凱道造勢，號召百萬庶民相挺。韓國瑜批民進黨成為金光黨，能撈就撈、能貪就貪，總統蔡英文不敢說以中華民國為榮，他保證當選後會為人民做牛做馬、努力往前衝，並高喊「中華民國萬歲！」

選戰倒數，韓國瑜晚間在凱道造勢，韓國瑜偕夫人李佳芬壓軸登場，副總統候選人張善政也與夫人張琦雅牽手同台，立委許淑華也身穿神力女超人裝現身，現場支持者熱情沸騰，主辦單位宣布現場人數破100萬人。

韓國瑜身後更有國民黨執政的縣市首長相挺，重現2018年九合一選戰新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕「漢子、禿子、燕子」同台景象。

韓國瑜致詞時說，知名作家狄更斯在雙城記描述的景象跟今天真的很像，這是最好的時代也是最壞的時代，是最光明也是最黑暗的時代，是擁有一切也是一無所有的時代，是走向天堂，也是走向地獄的時代。

他說，不到36小時就要投票，將會決定中華民國要走向怎樣的道路，他有三問，民進黨執政3年半，親愛的台灣人民你快樂嗎？親愛的朋友滿足於現況嗎？親愛的人民你擔心未來嗎？

他說，民進黨執政讓這麼多疼愛民進黨的朋友，尤其是中南部的支持者失望，支持者把民進黨當成自己的孩子在養，也認定民進黨執政會為人民帶來更好的日子，但最支持民進黨的人，日子過的最苦；而選舉到了，蔡總統突然良心發現宣布要開發大南方，前面3年半在幹嘛，在睡覺嗎？

他指出，大家以為民進黨失去政權、重新獲得政權後會清廉勤政、努力打拚，但民進黨成為金光黨，能撈就撈、能貪就貪，已不是當年民進黨，中華民國沒有退路、台灣人民沒有退路、自由民主沒有退路、下一代年輕人更沒有退路。

他批，蔡總統身為中華民國總統，從不敢說以中華民國為榮，從未喊一聲中華民國萬歲，藉著修改課綱把中華文化鋸斷、讓以儒家文化為基礎的底蘊被切斷，讓中華民國越走越孤獨。

他指出，當鄰近國家都加入自由經濟貿易區的運作，台灣進不去，若即將到期的兩岸經濟合作架構協議也無法繼續，台灣會變成國際孤兒。

他批，民進黨在野時最討厭國民黨黨政不分、立法院多數暴力、新聞不自由、司法不公，結果等民進黨執政才發現，原來民進黨不是純潔小白兔，是可怕大野狼，控制司法，放任監委陳師孟約談法官、檢察官；控制新聞自由，買通9成媒體；用納稅人的錢建立網軍，扮演上帝的角色，說駐大阪辦事處長蘇啟誠是壞人，逼優秀的外交官自殺；由總統下令立法院通過反滲透法，台灣的自由民主沒有退路。

提到青年困境，他說，大家最期待下一代孩子過的幸福，但青年被低薪困住，無法跟國際接軌，人才悄悄離開，若繼續下去，台灣的未來不知道會成什麼樣子。

韓國瑜說，民主是自作自受，不要問國家為你做什麼，要問你投票選出怎樣的政治人物，這3年半來台灣人民過的這麼不快樂，台灣的天空變成黑白的，他不相信邪惡會戰勝光明，不相信人民會被民進黨繼續欺騙，不相信抹黑對手、收買媒體、大撒錢政策買票的政府會繼續連任。

韓國瑜請託民眾，用一面國旗、一張選票代表決心，找回台灣人民的快樂和光榮；韓國瑜保證，若當選，會帶領團隊為所有人民做牛做馬，努力往前衝，讓中華民國這隻雄壯的老鷹展翅高飛，並高喊「中華民國萬歲！」

(中時電子報)