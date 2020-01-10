凱道造勢，所有國民黨要角全數出席，包括此前幾乎迴避所有場次的新北市長侯友宜與朱立倫，讓韓粉激動直呼「大家都歸隊了」 (圖／中天新聞)

國民黨總統候選人韓國瑜今(9日)在北市凱道造勢，主辦單位宣布現場突破80萬人，其中晚上8點過後，台上這一幕讓韓粉更是淚目，直呼「逆轉了」、「真的都歸隊了」。

韓國瑜這次造勢，國民黨縣市首長全數出席，其中之前幾乎不出席，被認為有意迴避韓國瑜的新北市長侯友宜與朱立倫也都上台力挺，大喊支持韓國瑜，不少支持者看到這幕也差點落淚，直呼「大家真的都歸隊了！」、「準備翻盤了」、「可以下架民進黨了」。

根據主辦單位宣布，9日的凱道大造勢最終有100萬人進場。

(中時電子報)