國民黨總統候選人韓國瑜今(9日)在北市凱道造勢，主辦單位宣布現場突破80萬人，其中晚上8點過後，台上這一幕讓韓粉更是淚目，直呼「逆轉了」、「真的都歸隊了」。
韓國瑜這次造勢，國民黨縣市首長全數出席，其中之前幾乎不出席，被認為有意迴避韓國瑜的新北市長侯友宜與朱立倫也都上台力挺，大喊支持韓國瑜，不少支持者看到這幕也差點落淚，直呼「大家真的都歸隊了！」、「準備翻盤了」、「可以下架民進黨了」。
根據主辦單位宣布，9日的凱道大造勢最終有100萬人進場。
(中時電子報)
國民黨總統候選人韓國瑜今(9日)在北市凱道造勢，主辦單位宣布現場突破80萬人，其中晚上8點過後，台上這一幕讓韓粉更是淚目，直呼「逆轉了」、「真的都歸隊了」。
韓國瑜這次造勢，國民黨縣市首長全數出席，其中之前幾乎不出席，被認為有意迴避韓國瑜的新北市長侯友宜與朱立倫也都上台力挺，大喊支持韓國瑜，不少支持者看到這幕也差點落淚，直呼「大家真的都歸隊了！」、「準備翻盤了」、「可以下架民進黨了」。
根據主辦單位宣布，9日的凱道大造勢最終有100萬人進場。
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