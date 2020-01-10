美國防部為防範快速升級的伊朗情勢，已調派6架B-52H重型戰略轟炸機赴印度洋的迪戈加西亞島(Diego Garcia)的美軍基地待命，準備因應一旦與伊朗的緊張局勢升級為更嚴重的軍事衝突。

《華盛頓觀察家》(Washington Examiner)網站報導，B-52H轟炸機部署在迪戈加西亞島，其攻擊距離可覆蓋波斯灣地區，但基地的位置卻在伊朗最遠導彈射程之外。此型冷戰時期的戰略轟炸機可攜帶空射型巡航核導彈，在近年的伊拉克、阿富汗戰場上曾投放大量制導炸彈。

報導說，除了B-52轟炸機之外，美國還增派了美軍第82空降師3500人前往科威特，美國海軍陸戰隊第26遠征隊共2400人已搭巴丹號(USS Bataan)兩棲攻擊艦啟航，新增的部隊將使得美軍在波斯灣地區的兵力擴到8萬人左右。

迪戈加西亞島目前屬於英國，島上的基地租借給美軍使用已長達50年，是美國在印度洋上控制中東與太平洋的重要戰略據點。該基地有「印度洋不沈航母」之稱，其地理位置優越，過去30年間在美軍對外軍事干預中扮演重要角色。其中包括1991年海灣戰爭、2001年阿富汗戰爭、2003年伊拉克戰爭，該基地都是轟炸機基地與後勤補給轉運中心。

(中時電子報)