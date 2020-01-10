伊朗指揮官：本來打算繼續炸美軍 00:202020/01/10 中時 蔡鵑如 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 美國總統川普昨天發表演說，對伊朗空襲美軍冷處理。不過副總統彭斯(右二)今天告訴媒體，依照川普的指示，美國對伊朗仍保持高度戒備。(路透) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國和伊朗各退一步，原本戰雲密布的波灣危機稍微降溫。一位伊朗高階將領透露，原本8日的兩波空襲只是開端。如果美方對伊朗的攻擊有所回應，伊朗已計畫對伊拉克的美軍發動更多空襲。 據伊朗國營電視台，指揮官哈吉札德表示，針對美國殺害革命衛隊聖城旅司令蘇萊馬尼，唯一恰當的報復選項，就是把美國趕出該區域。美國總統川普昨天表示，伊朗看來已經收手，美方也無意動用軍力。 不過，美國副總統彭斯9日告訴福斯新聞網，「依照總統的指示，我們將保持警戒。」 打臉川普退卻說！五角大廈：伊朗轟炸想殺死美軍 (中時 ) #伊朗 #美國 #美軍 也許您會感興趣 推薦閱讀 伊揚言軍事報復 美瞄準52目標 01:062020/01/06 國際大事 川普又推倒世局骨牌 04:102020/01/06 時論廣場 美伊的懦夫賽局 04:102020/01/06 時論廣場 親自出馬要美嚐苦果！他曝伊朗復仇下一步 12:052020/01/06 國際 伊朗棄守核協議 要美取消制裁 04:102020/01/07 國際大事 哈米尼稱 復仇由伊朗部隊公開進行 04:102020/01/08 國際大事 影片曝光！伊朗公布飛彈炸美畫面 10:002020/01/08 國際 參一腳？中東動盪之際 普丁意外訪敘利亞 10:312020/01/08 國際 美伊情勢緊張....國軍驅逐艦竟與伊朗有關！ 16:292020/01/08 國際 報復 德黑蘭對伊拉克美軍基地射飛彈 川普進戰情室 認定伊刻意射偏 04:102020/01/09 國際大事 國際熱門新聞 大崩壞 他要女王拔梅根哈利頭銜 - 國際 伊朗指揮官：本來打算繼續炸美軍 - 國際 不當英王室附屬品 梅根要自創帝國 - 國際 警報再起！川普演說後 火箭又炸美駐伊使館外 - 國際 美伊情勢緊張....國軍驅逐艦竟與伊朗有關！ - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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