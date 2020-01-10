美國和伊朗各退一步，原本戰雲密布的波灣危機稍微降溫。一位伊朗高階將領透露，原本8日的兩波空襲只是開端。如果美方對伊朗的攻擊有所回應，伊朗已計畫對伊拉克的美軍發動更多空襲。

據伊朗國營電視台，指揮官哈吉札德表示，針對美國殺害革命衛隊聖城旅司令蘇萊馬尼，唯一恰當的報復選項，就是把美國趕出該區域。美國總統川普昨天表示，伊朗看來已經收手，美方也無意動用軍力。

不過，美國副總統彭斯9日告訴福斯新聞網，「依照總統的指示，我們將保持警戒。」

(中時 )