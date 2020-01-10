有網友分享家裡隔音不好，破壞爸媽好事的尷尬經驗。原po日前回家，聽到從隔壁房間傳來媽媽的呻吟，他表示日前媽媽曾跌倒膝蓋受過傷，擔心媽媽的原po就飛奔到門口敲門，沒想到一敲就發現自己破壞了什麼好事，讓他既尷尬又後悔。

原po在《Dcard》表示，下午回家回到房間後，聽到隔壁爸媽房間，他表示「我聽到我媽有點痛苦加上呻吟還有一點喘息的聲音」，他表示當時以為只有媽媽在家，再加上之前媽媽有跌倒過、膝蓋有受過傷...所以他以為媽媽又發生什麼事，急忙的衝到門口焦急的敲門，「媽你怎麼了沒事嗎」，接著那些呻吟聲就瞬間消失，而且原po媽秒回「沒事！沒有事啦！」

他表示，當媽媽在秒回的當下，他就覺得事情並不單純，於是猜測「該不會是老爸也回來了？然後他們在做愛？？」於是原po趕忙跑下樓去車庫確認爸爸的車，果然發現爸爸早已回家，證實推論是對的。原po內疚的表示，「覺得有點對不起我爸媽，想說他們應該是想趁小孩都不在時，好好來享受久違的魚水之歡？結果被我打斷了了了了了！」回到房間後不久，爸爸也來敲門，從爸爸的反應也讓原po更加確定自己沒有猜錯，愧疚又尷尬的「完全無法面對我爸媽啊」

(中時電子報)