韓國瑜9日凱道造勢晚會。（圖／取自韓國瑜臉書）

韓國瑜9日凱道造勢晚會。（圖／取自韓國瑜臉書）

韓國瑜9日凱道造勢晚會。（圖／取自韓國瑜臉書）

韓國瑜9日凱道造勢晚會。（圖／取自韓國瑜臉書）

韓國瑜9日參加凱道勝利晚會，主持人沈玉琳與利菁宣布現場湧入百萬庶民挺韓，韓國瑜也隨在臉書感性說，「謝謝今天晚上的每一個你」！

韓國瑜在臉書指出，「謝謝今晚的每一個你，祈禱1/11我們能一起敲響台灣安全、人民有錢的希望鐘聲，讓中華民國再次歡鑼喜鼓、響亮世界。」

韓國瑜認為，這三年半以來，早已民心思變，今晚每一個站出來，在凱達格蘭大道排出旗海飛揚的「大」字，相信都是為了讓自己或是台灣下一代能夠擁有一個更美好的未來。

韓國瑜痛批民進黨。台灣的出路被民進黨帶進了一個「奧運可以中華台北、衛生不能中華台北」的鬼打牆裡面，為了權力和選票而鴨霸執政、草率改革。人民批評政府施政本來天經地義，現在卻要被約談和查水表。最挺民進黨的中南部鄉親，換來的卻是農漁庶民欲哭無淚。

韓國瑜娓娓道出，今夜在踏上凱道勝利晚會的舞台之前，心中緬懷著蔣經國、孫運璿、李國鼎這些先賢前輩的智慧、謀略與愛國，不斷告訴自己身為政治人物，無論前方風雨幾何，永遠勿忘先賢、勿忘初衷。

韓國瑜最後說，「謝謝今天晚上的每一個你」！

(中時電子報)