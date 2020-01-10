國民黨總統候選人韓國瑜9日晚上在凱道大造勢，主持人在活動尾聲宣布人數超過100萬人。挺韓的YouTuber空拍影片終於曝光，短短1個小時內引來4百多則留言，有人甚至感動說：看到想哭。

韓國瑜9日晚間約9點上台，和妻子李佳芬合體，新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕也都到場力挺，「禿子、燕子、漢子」攜手再現大團結。現場滿滿的人潮，挺韓的YouTuber「Johnny Lin空拍」也不缺席，他上傳的空拍影片讓很多網友好激動。

網友說：「這場猛，信義路跟仁愛路後段沒電視牆，還能延伸那麼長～讚」、「氣勢磅礡，這也太驚人了。」、「夠熱血，1/10還有一場在高雄夢時代，加油！！持續給Johnny Lin空拍打氣。」、「嚇死對手了，明天怎麼動員啊～」、「一場比一場震撼！！」、「全世界華人都在等你的空拍！」、「我有在耶~~爽！」、「告訴我，這怎麼輸？」

(中時電子報)