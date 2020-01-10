針對蔡英文選前之夜特別來賓，網路節目主持人彭文正預測蔡英文救選情18招，其中更厲害的一招，彭文正現身下跪道歉，那麼2020蔡一定贏。

彭文正在《政經關不了》網路節目中表示，有天倫敦政經學院的系辦曾跟蔡英文說，指導教授都找不到妳，在抱怨，結果蔡英文就拿著她寫的論文去系辦找系主任，系主任看了蔡的手稿後，速讀一下後，就立刻拍著蔡英文的肩膀，説了一句全台灣人都學會的英文「bloody Hell（真他X混蛋）」。系主任會對蔡說，「你那個指導教授真是慧眼不識英雄，我一看就看出來妳36年後會當總統，他怎沒這個程度，我把他換掉，換一個人給妳當指導老師。而且從明天開始妳不用繳學費，一切包在我身上，學生紀錄表給妳一份，回家自己隨便改。」

彭文正酸說，所以明天倫敦政經學院當年的系主任極有可能上台，如果沒有被蔡賜死，應該還活著，該位系主任上台可來段「每日一辭」教學──bloody Hell，這招絕吧！

彭文正指出，還有一招，這招更厲害，除了創造蔡英文光明的形象，還可讓她再當4年的總統，也可以打臉所有黑她的人，那就是彭文正現身下跪道歉，彭酸說，這樣不凍蒜，怎樣才會凍蒜？

(中時電子報)