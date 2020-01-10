BMW台中公司技師試駕維修車輛撞死人，林女父親，指控汎德公司談賠償沒誠意。（讀者提供／黃國峰台中傳真）

發生在本月2日，於沙鹿區中山路，因BMW汎德公司蔡姓技師，執行客戶維修車輛的路試時，逆向撞死騎機車的漢翔產學合作員工，王男及乘客林女，因不滿汎德公司事後談和解的處理態度，林女父親9日下午帶著10多名親友，到汎德台中公司，灑冥紙、抬棺抗議，汎德台中公司員工則低調表示，總公司會處理。

BMW汎德台中公司27歲蔡姓技師，於1月4日下午4時許，開著剛維修完準備交還給客戶的BMW五系列轎車，於沙鹿區中山路進行交車前路試時，不明原因車輛逆向衝向對向車道，撞擊當時正騎著騎機車後載23歲林姓女同事的22歲王姓漢翔男員工， 2人送醫後不治死亡。

汎德公司事後與家屬談和解沒共識，不滿汎德公司態度，9日近下午5時，林女父親帶著10多位親友，到汎德台中文心服務中心，灑冥紙、抬棺抗議，並掛上「汎德永業還我公道」、「BMW草菅人命」 等白布條，轄區警方不敢大意，調派10多名警力到場維持秩序及蒐證，抗議時間從16點55分起至17點15分結束。

林女父親表示，今天汎德派律師來家裡找家屬，沒有慰問、沒有道歉，派來的人也沒有決定權，更說要等公司開完股東會才能做決定，僅回答家屬可領到200萬意外險，孩子明天就要出殯了，卻感受不到一點誠意，家屬不滿才會用激烈的方式，來服務中心抗議。

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