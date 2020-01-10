吉祥物遊園網紅妞妞高人氣吸引民眾，高市經發局長伏和中(左1)、網紅妞媽(左2)。（高市經發局提供／柯宗緯高雄傳真）

「2019 LOVE高雄追光季」日前圓滿畫下句點，主辦單位高市經發局表示，為期31天、930場精彩燈光秀，橫跨耶誕、跨年兩大重要節慶，選擇在城市之肺中央公園舉辦，吸引突破百萬人次朝聖，不僅帶動港都觀光，更刺激周邊商圈業績激增3成，今年擬擴大續辦。

有別於以往華麗的裝置藝術跟聖誕樹，高市府選擇用燈光紀錄永恆，留下許多感動瞬間。「2019 LOVE高雄追光季」是全台灣唯一以互動科技、跨界結合音樂創作者、海內外藝術家打造的大型燈光展演，打造全台最長1400公尺耶誕大道，紫色光芒環繞中央公園，吸引民眾駐足。

主燈首創燈束匯集而成，高達120米直通天際，全台最高、最環保的「光之耶誕樹」，並結合首次來台，關心全球暖化議題的巴黎Anooki大型氣球裝置，點出活動的核心精神-愛高雄、愛地球，融合民眾熟悉的公園環境，用光重新賦予生命。

8大燈區環繞港灣特色、祈願祝福、愛的主題，其中最讓人感動的就屬「一畝光蔭」，以雷射環繞中央公園的老榕樹，營造彷彿電影阿凡達中生命樹的幻光效果，讓燈光重新賦予大樹生命力，民眾能在夜晚時繼續在樹下休憩，讓創作與市民生活緊密融合。

追光季8大燈區每日上演30場精彩燈秀，破百萬人次參觀，期間除與大立百貨公司合作外，中央公園商圈也配合設置原住民市集，新堀江搭配活動辦理耶誕市集，一卡通、高捷公司和市府共同推動至店家購物享優惠活動，與超過500個店家合作，有效帶動捷運運量成長4~6成，周遭商圈營業額平均成長30％ ，有效將人潮化為錢潮。

追光季象徵高雄一步步向前邁進，以市之肺中央公園為起點，點亮每人心中的那一道光，進而擴散點亮城市每個角落，將光明與希望帶給所有愛高雄的朋友，這次追光季集結許多產業的支持，包括傳統產業、綠能科技產業，以及百貨業者、英迪格酒店等，也都以行動支持追光季，民眾更湧入經發局官方粉絲專頁留言感謝追光季帶來的美好時光，期待高品質活動持續辦理。

(中時 )