本月三日美軍發動無人機攻擊，精準擊斃伊朗聖城部隊指揮官蘇雷曼尼，完全沒有殃及無辜平民，令各界嘖嘖稱奇。根據路透社記者的追查，美軍能夠掌握蘇雷曼尼的行蹤，全靠伊拉克及敘利亞的線人幫忙，但遭美軍否認。

還原事發的現場，蘇雷曼尼當天戴著深色墨鏡，由四名伊朗聖城部隊的士兵護衛著，乘坐專車抵達敘利亞首都大馬士革機場，專車停靠在韃靼之翼航空公司(Cham Wings Airlines)的一架A320客機旁，蘇雷曼尼一行人直接步上登機梯，飛往伊拉克首都巴格達。他們的名字完全沒有紀錄在旅客名單中。

根據內部知情人士透漏，蘇雷曼尼故意不搭自己的私人飛機，因為他知道自己已經成為被鎖定的攻擊目標，但他卻沒有料想到搭乘一般客機仍無法逃過一劫。

蘇雷曼尼的座車遭美軍無人機飛彈擊中。(圖/路透社)

飛機於凌晨0:30平順抵達巴格達，伊拉克民兵組織人民動員副領導人阿布·馬赫迪·穆罕迪斯(Abu Mahdi Muhandis)在停機坪上接機，兩人坐上一台防彈休旅車，隨扈坐上另一台，一行人皆未經過海關，車隊直接駛離機場。0:55分在機場的連外道路上，蘇雷曼尼乘坐的休旅車被兩枚火箭彈擊中，幾秒鐘後，隨扈的座車亦遭擊中。

事件發生後，伊拉克國安局隨即展開調查，全面封鎖機場，禁止所有人員離開，包含警察、海關人、維安人員通通被拘留盤查，有職員甚至被盤問了超過24小時才獲得放行。國安調查人員強烈懷疑在大馬士革機場和巴格達機場，有線人偷偷告訴美軍蘇雷曼尼的精確行蹤。

負責調查的就是伊拉克民兵組織人民動員的領導人阿法雅德(Falih al-Fayadh)，他同時也是伊拉克國安局的顧問，跟伊朗關係非常良好，更是蘇雷曼尼的親信。

根據路透社報導，國安局調查後鎖定的嫌疑人，兩名是巴格達機場的安檢人員，兩名是韃靼之翼的員工，這兩名員工一位在大馬士革機場工作，一位是那個航班上的機組人員，他們向美軍報告該航班的各項資訊。然後，在巴格達機場的線人負責報告接送專車的特徵和細節。

針對這則報導，美國國防部不願證實有透過線人的協助，僅表示在刺殺蘇雷曼尼之前，已經追蹤他的行蹤多日，但卻無法說明刺殺當天，美軍如何精準知道他座車的時間和位置。

(中時電子報)