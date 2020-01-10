英國下議院本周四以330票贊成、231票反對，高票通過脫歐法案。下週將送往上議院，完成立法程序。這代表英國確定於1月31日與歐盟分手。脫歐法案內容涵蓋了脫歐衍生的費用、公民權、北愛爾蘭協議，以及接下來長達11個月的過渡期。

英國脫歐公投過後三年，中間經歷了多次國會無法取得共識，許多人憂心的「無協議硬脫歐」(No-deal brexit)，到今天確定不會發生。英國脫歐大臣史提芬·巴克萊(Stephen Barclay)高興表示:「終於快要完成了。」

接下來的挑戰將是脫歐過渡期，與歐盟展開貿易協定談判，並於12月31日過渡期結束前完成所有協定的內容。英國首相強森有自信可以在年底與歐盟談成自由貿易區的協定。

若是自由貿易協定無法談成，在過渡期結束之後，英國可能又再一次落入與無協議硬脫歐相同的處境。

強森曾經強調不會延長過渡期，堅稱能在期限內達成任務。巴克萊也表示，他有信心英國能夠和歐盟在年底前達成貿易協定，儘管批評人士稱這個時間表太過緊湊。

歐盟執行委員會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)在倫敦演講時亦表示，要在這個期限內談成完整貿易協定，「基本上不大可能」。

(中央社)