本周四法國工會再度號召數十萬示威人群上街抗議，要求總統馬克宏撤下他的退休金改革法案，但馬克宏仍不為所動。

週四傍晚時分，示威抗議越演越烈，巴黎街頭衝突不斷，示威人群尖叫、丟擲雜物、推打，鎮暴警察施放催淚瓦斯，試圖驅散人群。示威人群轉而躲進建物裡面，或藏身巷道之間，衝突場面並未減緩，多家星巴克的玻璃窗全被砸碎。

巴黎商家的玻璃窗被砸碎。(圖/美聯社)

馬克宏為了要改善法國極為沉重的退休年金制度，推出新的法案，提供優厚的退休金，吸引勞工延後退休年齡。他打算藉此改革，讓法國勞動力更有彈性、更具國際競爭力。

但法國左派工會群起抗議，要求撤下法案。法國最大的工會「法國工人力量總工會」(CFDT)雖沒要求取消法案，卻也反對延長工作年齡二年，等於到64歲才能領到完整退休金。理事長洛朗伯傑(Laurent Berger)說:「這已經踩到紅線了。」

法國總理愛德華·菲力普(Edouard Philippe)表示，將會與CFDT工會代表坐下來談，努力找出可以平衡財政的退休金制度。

然而，這個法案從草案開始，就堅持延長工作年齡兩年的條件，多次修改草案都未曾變動這一項。財政部長傑哈達曼寧(Gerald Darmanin)表示:「這是合理的年限，未來會更晚退休，這是肯定的。」

馬克宏政府堅持的原因，還有一個，就是抗議人數已經下降，從去年12月初的80多萬人上街，到這周四只剩下45萬餘人。他已經挺過了法國國鐵的改革法案，要是這次年金改革再成功，他將更無後顧之憂地邁向2022年連任之路。

(中時電子報)